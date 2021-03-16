В порядке пилотного проекта.

В порядке пилотного проекта.Вице-губернатор Роман Годунин провёл рабочую встречу с представителями компании ООО «СберТройка», представляющими одноимённую платёжную систему. Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в применении единой карты «Тройка» во Владимирской области.Для того, чтобы лучше познакомиться с механизмом действия единой карты «Тройка» было принято решение запустить в области два пилотных проекта: в Александровском районе и Суздале.«Мы выбрали Александровский район потому, что, во-первых, он представил максимально подробную информацию, необходимую для запуска проекта, и во-вторых, он ближе всего к Москве. Большое количество его жителей часто туда ездит, и им будет удобно иметь такую единую транспортную карту, а нам, в свою очередь, будет понятно, насколько это удобно жителям нашей области при поездках в столицу. А Суздаль выбран из-за того, что карту возможно интегрировать и с туристическими объектами, что может облегчить туристам их посещение, что особенно было бы актуально к 1000-летию города», – прокомментировал Роман Годунин.По итогам встречи определены сроки предоставления «дорожных карт» по работе в каждом из выбранных муниципальных образований, до конца марта будут определены основные мероприятия по запуску «пилотных проектов».Во Владимире уже действуют транспортные карты «Ситикард». Но возможно будет принято решение о функционировании на территории региона единого электронного проездного документа. Тогда организация, предоставляющая эти услуги, также будет отобрана в порядке, определённом названным Федеральным законом.Напомним, что «Тройка» представляет собой бесконтактную пластиковую карту, предназначенную для хранения денежных средств в целях проезда на транспорте, по сути она является транспортным электронным кошельком. Такая система по инициативе Правительства Москвы была внедрена на территории столицы в 2013 году, затем – в Тульской области. Картой «Тройка» можно оплачивать как поездки на разных видах транспорта, так и велопрокат, билеты в парки, музеи и целый ряд городских сервисов. Тариф для применения карты «Тройка», как сообщили её разработчики, рассчитывается индивидуально для каждого района с учётом представленных сведений о пассажиропотоке, количестве внутренних и внешних рейсов, видов транспорта.