Их выявила внеплановая проверка Росздравнадзора.

Во Владимирской области закупка льготных лекарств проводилась с массовыми нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.Росздравнадзор провёл внеплановую проверку работы департамента здравоохранения Владимирской области, касающуюся обеспечения жителей и медицинскими изделиями. В результате ведомством выявлены нарушения в определении потребности, закупках препаратов, их логистики по аптекам. Материалы проверки переданы в прокуратуру и СУ СК.«Мероприятия по определению потребности в лекарственных препаратах проведены несвоевременно. Как следствие - несвоевременная организация закупок», - отмечает Росздравнадзор.По данным ведомства, обнаружены нарушения контроля движения и учёта препаратов. На 11 марта на отсроченном обслуживании находятся свыше 3,4 тысяч рецептов.Все вышеперечисленные нарушения депздрав региона должен устранить до 1 июля. При этом главу региона просят рассмотреть вопрос о привлечении должных лиц к дисциплинарной ответственности.Напомним, что ранее о закупке для нужд региона 84 тысяч упаковок с медикаментами.