Общее количество погибших за время пандемии достигло 948.

Общее количество погибших за время пандемии достигло 948.Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 68 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.За то же время 54 пациента выздоровели.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 902 случая заболевания.Из них выздоровели 26085 больных выздоровели.Во Владимирской области болеют коронавирусом 1869 человек