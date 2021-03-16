Росздравнадзор проверил деятельности департамента здравоохранения Владимирской области по обеспечению льготников бесплатными лекарственными препаратами. Материалы проверки были

Росздравнадзор проверил деятельности департамента здравоохранения Владимирской области по обеспечению льготников бесплатными лекарственными препаратами. Материалы проверки были отправлены в прокуратуру и Следком. С февраля по 11 марта Росздравнадзор провел внеплановую проверку облздрава. Надзорщики выявили, что сейчас в аптеках региона есть около 3 400 рецептов (около 1000 по федеральной льготе и более 2360 по региональной). Росздравнадзором отмечено