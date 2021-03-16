По плану в текущем году в регионе диспансеризацию должны пройти около 257 тысяч жителей. Профосмотры - более 62 тысяч человек.

Во Владимирской области с 15 марта возобновлено проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе губернатора региона.По плану в текущем году в регионе диспансеризацию должны пройти около 257 тысяч жителей. Профосмотры - более 62 тысяч человек.Диспансеризация для граждан в возрасте от 18 до 39 лет проводится раз в три года. Для владимирцев в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. Профилактический медицинский осмотр является ежегодным условием.