Это случилось накануне среди белого дня.

Это случилось накануне среди белого дня.Сигнал в МЧС поступил в 13 часов 38 минут с улицы школьная в поселке имени Артема Камешковского раона.По прибытию первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение неэксплуатируемого здания школы, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Пожарные ликвидировали пожар на общей площади 600 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.