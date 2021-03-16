В результате аварии автомобиль съехал в кювет.

Утром 16 марта в 08:06 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В Кольчугинском районе на 66 километре трассы Колокша – Кольчугино - Верхние Дворики в результате ДТП автомобиль съехал в кювет.По информации пресс-службы МЧС, пострадал один человек. Спасателями проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий аварии принимали участие 13 человек и 6 единиц техники. От МЧС - 5 человек и 2 единицы техники.