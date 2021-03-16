Во Владимирской области взрослое население снова может пройти в больницах диспансеризацию и профилактические медосмотры. Это стало возможным из-за улучшения эпидситуации по ковиду,

Во Владимирской области взрослое население снова может пройти в больницах диспансеризацию и профилактические медосмотры. Это стало возможным из-за улучшения эпидситуации по ковиду, сообщают в Белом доме. Планируется, что в 2021 году порядка 257 тысяч жителей региона пройдут диспансеризацию и 62 тысячи – профосмотры. Диспансеризация – это регулярный медицинский осмотр и консультации специалистов, выполнение лабораторных анализов