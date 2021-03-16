Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 68 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 68 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.(18 сл. в г. Владимире, 8 сл. в Муромском, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Александровском, 4 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Собинском, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Киржачском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Меленковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 902 случая заболевания (6544 сл. в г. Владимире, 3596 сл. в Гусь-Хрустальном, 3230 сл. о. Муром, 2055 сл. в Ковровском, 1780 сл. в Александровском, 1681 сл. в Петушинском, 1288 сл. в Юрьев-Польском, 1198 сл. в Вязниковском, 1190 сл. в Кольчугинском, 1052 сл. в Суздальском, 940 сл. в Собинском, 798 сл. в Меленковском, 779 сл. в Киржачском, 695 сл. в Гороховецком, 649 сл. в Камешковском, 629 сл. в Селивановском, 437 сл. в Судогодском, 361 сл. в г. Радужном