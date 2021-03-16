Готовность - более 90 процентов. В Коммунаре заканчивается строительство нового здания 46 школы на 1100 мест.
Готовность - более 90 процентов. В Коммунаре заканчивается строительство нового здания 46 школы на 1100 мест.
Комиссия осматривает новое здание 46 школы в Коммунаре. Здание площадью более 18 тысяч квадратных метров рассчитано на 1100 учеников и соответствует всем современным требованиям. Сейчас здесь идут последние приготовления. Первыми впечатлениями делятся учителя
Юлия Куприянова, учитель математики:
- Мы уже очень давно ждем когда наконец закончится обустройство нашей школы, потому что хочется чтобы и дети учились и учителя работали в комфортных условиях.
В школе несколько корпусов. Есть учебные кабинеты, столовая, компьютерный, актовый и спортивный залы. Также в ней - сразу 2 бассейна и собственный кинотеатр.
Евгений Алексеенко, директор школы №46:
- Будет не только образовательным учреждением, а центром дополнительного образования для всего микрорайона. Разработана дорожная карта по большому количеству, 29 студий, секций, кружков, которые будут располагаться здесь, работать после обеда.
Строительно-монтажные работы выполнены более чем на 90 процентов. За новенькие парты ученики сядут уже 1 сентября этого года, но приемка объекта запланирована на июнь.
Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира:
- Запроцентовали средства в прошлом году чуть больше для того чтобы к 1 сентября здесь дети могли пойти в школу. Почему сдача идет чуть раньше к 1 июня, потому что нам еще надо успеть залицензировать ее.
Такой масштабный объект появился благодаря нацпроекту "образование". Общий объем инвестиций за 2 года строительства составил почти миллиард рублей - говорит депутат госдумы Игорь Игошин
Игорь Игошин, депутат Государственной Думы:
- Здесь находился коровник и поля на секундочку и здесь в принципе не было как таковой жизни в современном понимании. Сейчас стоят современные дома и современная школа.
Также комиссия осмотрела новый детский сад в микрорайоне Веризино. Ему присвоен номер 19. По нацпроекту "Демография" во Владимире запланировано строительство еще 2 детсадов на улице Тихонравова и в микрорайоне Коммунар более чем на 100 мест каждый. Это полностью решит проблему с очередями. Пока в городе 123 ребенка ждут места в детском саду.
Александр Сыпченко, Андрей Синягин Вести Владимир