Готовность - более 90 процентов. В Коммунаре заканчивается строительство нового здания 46 школы на 1100 мест.

Готовность - более 90 процентов. В Коммунаре заканчивается строительство нового здания 46 школы на 1100 мест.Комиссия осматривает новое здание 46 школы в Коммунаре. Здание площадью более 18 тысяч квадратных метров рассчитано на 1100 учеников и соответствует всем современным требованиям. Сейчас здесь идут последние приготовления. Первыми впечатлениями делятся учителяЮлия Куприянова, учитель математики:- Мы уже очень давно ждем когда наконец закончится обустройство нашей школы, потому что хочется чтобы и дети учились и учителя работали в комфортных условиях.В школе несколько корпусов. Есть учебные кабинеты, столовая, компьютерный, актовый и спортивный залы. Также в ней - сразу 2 бассейна и собственный кинотеатр.Евгений Алексеенко, директор школы №46:- Будет не только образовательным учреждением, а центром дополнительного образования для всего микрорайона. Разработана дорожная карта по большому количеству, 29 студий, секций, кружков, которые будут располагаться здесь, работать после обеда.Строительно-монтажные работы выполнены более чем на 90 процентов. За новенькие парты ученики сядут уже 1 сентября этого года, но приемка объекта запланирована на июнь.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира:- Запроцентовали средства в прошлом году чуть больше для того чтобы к 1 сентября здесь дети могли пойти в школу. Почему сдача идет чуть раньше к 1 июня, потому что нам еще надо успеть залицензировать ее.Такой масштабный объект появился благодаря нацпроекту "образование". Общий объем инвестиций за 2 года строительства составил почти миллиард рублей - говорит депутат госдумы Игорь ИгошинИгорь Игошин, депутат Государственной Думы:- Здесь находился коровник и поля на секундочку и здесь в принципе не было как таковой жизни в современном понимании. Сейчас стоят современные дома и современная школа.Также комиссия осмотрела новый детский сад в микрорайоне Веризино. Ему присвоен номер 19. По нацпроекту "Демография" во Владимире запланировано строительство еще 2 детсадов на улице Тихонравова и в микрорайоне Коммунар более чем на 100 мест каждый. Это полностью решит проблему с очередями. Пока в городе 123 ребенка ждут места в детском саду.Александр Сыпченко, Андрей Синягин Вести Владимир