Во Владимирской области подвели итоги реализации госпрограммы развития агропромышленного комплекса в 2020 году.

По итогам минувшего года Владимирская область произвела сельхозпродукции почти на 33 млрд рублей. Во Владимирской области подвели итоги реализации госпрограммы развития агропромышленного комплекса в 2020 году.Как сообщает пресс-служба Белого дома, в прошлом году на развитие АПК потрачено почти 1,5 млрд бюджетных рублей.«В 2020 году владимирские аграрии собрали рекордный урожай - 249 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. По надою молока Владимирская область входит в десятку лидеров РФ. Уровень самообеспечения молоком и молочными продуктами растёт и составляет порядка 136%. На начало 2021 года в сельхозпредприятиях содержалось 120,7 тысячи голов крупного рогатого скота, среди которых почти 51 тысяча коров», - рассказал об результатах развития АПК в регионе директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.Добавим, что основу экспорта Владимирской области составляют кондитерские изделия и ветеринарные препараты.В рейтинге регионов России Владимирская область занимает первое место по объёмам экспорта ветеринарных препаратов, четвёртое место – по какао и продуктам из него, шестое – по готовым продуктам из мяса и рыбы, седьмое – по сахару и сахаристым изделиям.Общий объём вывезенных товаров составил 195,1 млн долларов США.Пищевой промышленностью в 2020 году отгружено продукции на сумму 165 млрд рублей.«На 29,7% выросло производство мяса и мясопродуктов, плодоовощных консервов – на 17,8 %», - добавили в обладминистрации.