За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 948 летальных исходов.

Ещё четыре жителя Владимирской области умерли от коронавируса за минувшие сутки. Об этом 16 марта сообщает федеральный портала стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 948 летальных исходов.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых лабораторных исследований.Добавим, что 26 085 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 54 человека.