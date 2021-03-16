С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 19018 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16780 пациентов. В стационарах лежит 366 жителей, из них 217 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1656 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 40 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 11 пациентов.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 23 костромичам. По три инфицированных выявлено в Красном-на-Волге и Шарье. По два человека с ковидом прибавилось в Макарьевском и Костромском районах. По одному заболевшему диагностировано в Мантурово, Судиславле, Нее, Антроповском, Нерехтском, Чухломском и Сусанинском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 19018 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16780 пациентов. В стационарах лежит 366 жителей, из них 217 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1656 заболевших.