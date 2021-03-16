Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 28 902 человека.

Во Владимирской области на 16 марта выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 18 заболевших Covid-19. Ещё 8 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, 7 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Кольчугинском, 5 - в Александровском, 4 - в Юрьев-Польском районах. По 3 человека с ковидом прибавилось в Ковровском, Собинском, Петушинском и Киржачском районах, по 2 - в Судогодском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный. Ещё по одному жителю оказались заражены в Камешковском и Меленковском районах.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 28 902 человека.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.