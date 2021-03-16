Жители микрорайона Нововязники рассказали, что с вечера понедельника две улицы находятся без электроэнергии.

Жители микрорайона Нововязники рассказали, что с вечера понедельника две улицы находятся без электроэнергии.Вместе с этим возникли проблемы с водоснабжением и отоплением, сообщила газета .По данным районного управления по делам ГОиЧС, 15 марта в 21.40 в Нововязниках (части микрорайона, расположенном за железнодорожными путями) произошло аварийное отключение электроэнергии из-за проблем на магистральной линии, находящейся на балансе ПАО «МРСК Центр и Приволжье». Около 23 часов 50 минут в большей части микрорайона электроснабжение удалось восстановить.На данный момент без света остаются 5 домов по ул. Юбилейная и 6 домов по ул. Карла Маркса.— Котельная на ул. Карла Маркса работает от автономного дизель-генератора, — говорит директор МУП «Фонд» Юрий Соловьёв. – Однако сохраняется проблема с водоснабжением. Если подача энергии не будет возобновлена может встать вопрос об остановке котла. Мы делаем всё возможное для сохранения поставок тепла жителям Нововязников.Также журналистам стало известно, что для устранения обрыва на магистральной линии электроснабжения вызвана аварийная бригада специалистов из Владимира.Напомним, что о проблемах этого микрорайона в февральские морозы Тогда люди жаловались, что температура в квартирах не поднимается выше 14-ти градусов. Помимо промерзших углов и отклеившихся обоев, им приходилось даже спать в одежде.ситуация с неисправной котельной затянулась настолько, что вмешался депутат Госдумы и областная прокуратура.