15 марта врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев вместе с командующим Центральным...

15 марта врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев вместе с командующим Центральным округом Росгвардии Александром Поповым навестили военнослужащих и сотрудников подразделений Росгвардии, принимавших участие в специальной военной операции на Украине, которые находятся на лечении в Главном военном клиническом госпитале в подмосковной Балашихе.Как сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале, в числе раненых – ребята из нашего региона. Врачи борются за их здоровье, и успешно.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Главное, чтобы все пациенты активно шли на поправку. Наши медики – настоящие профессионалы. Я уверен, что с ребятами все будет хорошо.К сожалению, не только силы противника, но и наши войска несут потери. Среди наших ребят из Владимирской области тоже есть погибшие. Это наша общая боль. Невосполнимая утрата для их любящих семей, верных товарищей, для всех нас. Администрация области, местные власти постараются адресно помочь их семьям всем, чем потребуется.Фото: ВК Александр Авдеев