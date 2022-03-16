Вчера он навестил их раненых товарищей в госпитале.

Врио губернатора Александр Авдеев навестил в Главном военном клиническом госпитале в Балашихе раненых сотрудников Росгвардии из Владимирской области. Они принимали участие в военной спецоперации в Украине.«Врачи успешно борются за их здоровье. Родные уже навещали парней. Теперь главное, чтобы все пациенты активно шли на поправку. Ребята держатся отлично. Они не случайные люди в военной профессии. Родители вырастили настоящих защитников Отечества. Мы ими очень гордимся. Если потребуется поддержка, то мы её окажем. Это наш долг», - глава региона.К сожалению, среди владимирских тоже есть погибшие.«Это наша общая боль. Невосполнимая утрата для их любящих семей. Администрация области, местные власти постараются адресно помочь их близким всем, чем потребуется», - резюмировал он.Точное количество погибших и раненых губернатор не сообщил.