Из местного бюджета на обновление автопарка потратят ещё шесть миллионов.

Врио губернатора Александр Авдеев выделил Коврову 114 млн рублей на покупку пяти троллейбусов и одного газомоторного автобуса. Из местного бюджета на обновление автопарка потратят ещё шесть миллионов.Как уточнили в пресс-службе мэрии Коврова, чиновники готовят техническое задание на проведение торгов для закупки общественного транспорта.«Несколько поставщиков уже проявили интерес к будущему аукциону», - пояснил директор ООО «УТТ» Николай Белокуров.Если все пойдёт по плану, то новый подвижной состав прибудет в город оружейников в начале лета.Сейчас в Управлении троллейбусного транспорта насчитывается 56 единиц, из которых всего 12 эксплуатируются менее 10 лет.