Владимирские поисковики оцифровывают Страницы памяти. Это историко-архивный проект, который...

Владимирские поисковики оцифровывают "Страницы памяти". Это историко-архивный проект, который получил поддержку Фонда Президентских грантов. Активисты объединения "Часовые памяти" реставрируют, переводят в электронный формат и передают в Минобороны документы периода Великой Отечественной Войны, хранящиеся в архивах районных военкоматов.Так, они уже получили в работу материалы Суздальского РВК, это более ста дел и сотни бумаг, среди которых - извещения о гибели военнослужащих, алфавитные списки призывников, книги учета безвозвратных потерь, письма, свидетельства. Или, например, уникальное дело спецлагеря НКВД №160, в котором военнослужащие, вышедшие с оккупированных противником территорий, проходили проверку. До конца года в электронной базе "Подвиг народа" планируется разместить свыше двадцати тысяч листов архивных дел.