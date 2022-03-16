Муслим Магомаев души не чаял в дочери и очень любил единственного внука, а они стали достойным продолжателями его рода

Муслим Магомаев души не чаял в дочери и очень любил единственного внука, а они стали достойным продолжателями его родаЛегендарный артист и золотой голос советской эпохи Муслим Магомаев ушел из жизни больше 13 лет назад. На протяжении долгих лет своей карьеры исполнитель гастролировал по всему миру, был любимцем публики и покорял сердца женщин. О романах певца ходят легенды, тем не менее в его жизни были лишь три большие любви: музыка, вторая супруга и дочь.Впервые Муслим Магомаев связал себя узами брака еще в студенчестве – его женой стала однокурсница Офелия Велиева. В 1963 году у супругов родилась дочь Марина, однако семья распалась, когда девочка была совсем маленькой. Расставание прошло спокойно и по взаимному согласию, а Магомаев не исчез из жизни дочери, сохранив с ней теплые отношения.Марина приняла выбор отца, когда тот женился во второй раз, и поладила с его супругой Тамарой Синявской. Муслим Магометович гордился дочерью и считал, что она унаследовала его непростой характер. Родственники души не чаяли друг в друге, однако их взгляды совпадали далеко не всегда. Артист думал, что Марина пойдет по его стопам, а она не связала жизнь с музыкой.Магомаев мечтал выступать с наследницей на одной сцене, да и у нее были для этого все возможности. Марина выросла в музыкальной семье и обладала талантом, но так и не стала артисткой. Несмотря на разочарование, певец ни разу не упрекнул дочь. Счастье Марины было не в славе и признании, а рядом с любимым мужчиной. К слову, с ним она познакомилась не без участия знаменитого отца.Именно родитель привел дочку на одну из дружеских посиделок, где она встретила Александра Козловского. Парень был сыном Геннадия Козловского, близкого друга Муслима Магомаева, и сразу же приглянулся девушке. Эта встреча стала для них судьбоносной, однако роман случился только спустя годы. В 1989 году Александр уехал в Штаты учиться, и их общение с Мариной прервалось на 10 лет.Вернувшись на родину в 1999 году, Козловский разузнал номер телефона Магомаевой и стремительно ворвался в ее жизнь. Александр по уши влюбился и вскоре захотел сделать Марину своей женой, но сначала получил разрешение у ее уважаемого отца. В 2000 году избранники поженились, а спустя год у них родился сын Аллен. Наследница Муслима Магомаева уехала в США вслед за возлюбленным много лет назад и до сих пор живет там вместе с семьей.Сейчас дочери легендарного артиста 49 лет. После появления на свет наследника Марина полностью посвятила себя близким, а теперь, когда Аллен вырос, начала давать частные уроки музыки. Внуку Муслима Магомаева исполнилось уже 20 лет. Молодой человек унаследовал музыкальный талант и стойкий характер деда, к тому же, вырос очень похожим на него. Сейчас Аллен, как и его родители, живет в Америке и не спешит рассказывать о себе.