На двух участках парка Яуза на северо-востоке Москвы началась подготовка к благоустройству, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.Это будет самый протяженный экологический парк в Европе общей площадью более 350 гектаров.

На двух участках парка "Яуза" на северо-востоке Москвы началась подготовка к благоустройству, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.Это будет самый протяженный экологический парк в Европе общей площадью более 350 гектаров.Работы пройдут на участках в пойме реки Яуза от МКАД до Енисейской улицы, уточнил Бирюков. В рамках инженерной подготовки специалисты проведут коммуникации для подключения инфраструктурных объектов.Необходимо проложить свыше 34 километров сетей электроснабжения и архитектурно-художественной подсветки, порядка 15 километров кабелей для камер видеонаблюдения, а также провода для связи и оповещения о чрезвычайных ситуациях. Также будет оборудовано 550 метров водопроводных сетей и 430 метров канализации.Сейчас специалисты ведут топографическую съемку, рабочие демонтируют покрытие дорожек. Также разрабатываются траншеи для прокладки инженерных сетей и коммуникаций, устанавливаются винтовые сваи."Все эти работы необходимо провести перед началом устройства дорожно-тропиночной сети, возведения спортивных и детских сооружений, павильонов и других объектов", – рассказал Бирюков.На участке вдоль Северодвинской улицы расположится площадь со сценой с амфитеатром, пергола в форме эллипса с подвесными качелями и детская площадка с фонтаном и игровым ручьем.Для посетителей старшего возраста будет доступен павильон "Московское долголетие". Также появится ландшафтный парк, тропы здоровья, дерт-парк для велосипедистов.Работы по благоустройству ведутся и в "Кусково" Как писали "Дни.ру", лесопарк на востоке Москвы : обустроят дорожки и тропинки, детские и спортивные площадки, павильоны, очистят пруды и прочее.