ФАС отменило торги на поставку во Владимир новых автобусов. Ведомство дало мэрии неделю на изменение условий конкурсной документации. Кроме того, власти должны увеличить сроки проведения

ФАС отменило торги на поставку во Владимир новых автобусов. Ведомство дало мэрии неделю на изменение условий конкурсной документации. Кроме того, власти должны увеличить сроки проведения аукциона. Антимонопольная служба удовлетворило требование завода “Волгабас” остановить торги на поставку автобусов для муниципального “Владимирпассажиртранса”. Решение ФАС опубликовано на сайте госказкупок. Напомним, что ранее мэрия объявила конкурс на закупку для