Работы на второй очереди жилого комплекса Headliner в Москве выполнены на 97%, сообщает пресс-служба группы компаний КОРТРОС. Проект входит в топ-15 самых продаваемых новостроек столицы бизнес-класса.

Работы на второй очереди жилого комплекса Headliner в Москве выполнены на 97%, сообщает группы компаний "КОРТРОС". Проект входит в топ-15 самых продаваемых новостроек столицы бизнес-класса.Корпуса 8 и 10 построены на 99%. Корпус 9 и детский сад готовы на 98%. Полностью завершены работы по устройству стилобата.Также активно строится третья очередь жилого комплекса (корпуса 4,5,6,7). В настоящий момент готовность составляет около 25%. На 92% выполнены работы по монтажу конструкций ниже нулевой отметки, готовность выше нулевой отметки составляет 34%.Первая очередь была сдана в конце 2019 года. Высота самого большого дома квартала – 175,4 метра, 53 этажа.Жилой комплекс расположен рядом с "Москвой-сити". Добраться до квартала можно на личном и общественном транспорте. Около ЖК открыты станции метро, МЦК "Шелепиха" и МЦД Тестовская.Скоро рядом с Headliner появится северный дублер Кутузовского проспекта – движение по нему откроется в 2023 году. Новая дорога позволит жителям квартала ездить без пробок.Отдохнуть жители ЖК могут на благоустроенной зеленой набережной. Она находится в непосредственной близости от домов.Кроме того, сами жители квартала участвуют в озеленении дворов. В рамках акции "Зеленый двор Headliner" в прошлом году на придомовых территориях второго и третьего посадили иву пурпурную, спирею японскую, барбарис, можжевельник казацкий и другие виды кустарников. Подобные акции будут проводить на регулярной основе.ГК "КОРТРОС" занимается строительством недвижимости с уникальными характеристиками жилой среды. Компания реализует проекты в разных районах России. Проектные офисы находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми.Группа компаний – первопроходец в сфере внедрения "умных технологий" в строительстве. ГК "КОРТРОС" вместе с Минстроем РФ и центром компетенций "Умный город" заключила соглашение об использовании разработок компании в реализации национального проекта "Умный город".В прошлом году ГК "КОРТРОС" вошла десятку крупнейших застройщиков жилья в России. Рейтинг был составлен агентством RAEX-600.