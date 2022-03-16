В одностороннем порядке о прекращении партнерства с городом Владимиром заявили власти...

В одностороннем порядке о прекращении партнерства с городом Владимиром заявили власти Усти-над-Лабем (Чехия) и Еленя-Гура (Польша). Об этом сообщается в telegram-канале главы города Владимира Андрея Шохина.Следует отметить, что с чешским городом владимирцев связывали добрые отношения ещё со времён СССР, с середины 1960-х. С 1975-го во Владимире есть улица Усти-на-Лабе, а с 1979-го – парк «Дружба» (он назван в честь дружбы Владимирской и Северо-Чешской областей). Владимирцы хорошо помнят, что наши города многие десятилетия обменивались делегациями по разным направлениям: экономика, культура, образование.Недавно сообщалось, что немецкий город-побратим Эрланген заявил о сохранении партнерских отношений с городом Владимиром.Фото: https://pooha.net/society/countries/287-czech-cities-top10