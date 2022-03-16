Партнерские отношения продлились не один десяток лет.

В одностороннем порядке о прекращении партнерства мэрию Владимира уведомили власти городов-побратимов Усти-над-Лабем (Чехия) и Еленя-Гура (Польша). Об этом Андрей Шохин заявил в своём телеграм-канале.«Мы приняли их позицию к сведению», - подчеркнул градоначальник.Напомним, что с чешским городом Владимир связывали добрые отношения ещё с середины 1960-х годов. С 1975-го в областном центре есть улица Усти-на-Лабе, а парк «Дружба» назван в честь партнёрства Владимирской и Северо-Чешской областей. Многие десятилетия муниципалитеты обменивались делегациями по экономике, культуре и образованию.«Теперь эта страница перевёрнута нашими теперь уже бывшими побратимами», - констатирует Андрей Станиславович.В завершении он подчеркнул, что областная столица остаётся открытой для народной дипломатии и деловых контактов.