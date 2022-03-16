Города-побратимы Владимира в одностороннем порядке разрывают партнерские отношения из-за введения санкций на фоне спецоперации на Украине. Власти чешского города Усти-над-Лабем и

Города-побратимы Владимира в одностороннем порядке разрывают партнерские отношения из-за введения санкций на фоне спецоперации на Украине. Власти чешского города Усти-над-Лабем и польского Еленя-Гура проинформировали о прекращении партнерства. «Владимир имеет дружественные связи со многими городами мира. Мы всегда рады общению с представителями разных стран. Но, видимо, сегодня не все хотят диалога с нами», – сказал глава