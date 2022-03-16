Владелец гостевого дома «Панорама» и гостиницы «Левитан» опроверг информацию о закрытии заведений. «В настоящее время на земельном участке по адресу: улица Октябрьская, дом 7-«Б»,

Владелец гостевого дома «Панорама» и гостиницы «Левитан» опроверг информацию о закрытии заведений. «В настоящее время на земельном участке по адресу: улица Октябрьская, дом 7-«Б», расположены: индивидуальный жилой дом (1917 года постройки), находящийся в своих прежних размерах и габаритах (после его реконструкции), и хозяйственная постройка 2016 года. Иных зданий и объектов недвижимости на данном земельном участке