Гусь-Хрустальный дополнительно получит на переселение граждан из аварийного жилья 402 миллионов рублей в 2022 году. На внеочередном заседании Законодательного Собрания области, депутаты

Гусь-Хрустальный дополнительно получит на переселение граждан из аварийного жилья 402 миллионов рублей в 2022 году. На внеочередном заседании Законодательного Собрания области, депутаты уточнили главный финансовый документ, из которого следует, что на ускоренное расселение аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, в региональном бюджете заложено 758 миллионов рублей. Самую большую часть денег выделили Гусь-Хрустальному.