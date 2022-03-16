Москва в рамках плана по импортозамещению привлекает к сотрудничеству высокотехнологичные компании. Город заключил уже пять офсетных контрактов, объем инвестиций по которым составил почти 13 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Москва в рамках плана по импортозамещению привлекает к сотрудничеству высокотехнологичные компании. Город заключил уже пять офсетных контрактов, объем инвестиций по которым составил почти 13 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.Он отметил, что московские предприятия накопили большой опыт по выпуску импортозамещающей продукции. Предприятия производят качественную замену импортным товарам в авиастроении, радиоэлектронике, строительстве, перечислил Ефимов.Заммэра подчеркнул, что столичные производители способны удовлетворить спрос на детское питание, лекарства, товары легкой промышленности. "Кроме того, Москва привлекает к сотрудничеству высокотехнологичные и экологически чистые компании, в том числе на условиях государственно-частного партнерства", – сказал он.Заключенные городом офсетные контракты предусматривают модернизацию старых или создание новых производств по выпуску фармацевтической продукции, медицинской техники и детского питания.Глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что такие контракты помогают экономить бюджетные средства. Среднее снижение цен по сравнению с рыночными аналогами составило 20%, уточнил он.Прохоров напомнил, что первый офсетный контракт город заключил в 2017 году с компанией "Биокад". Уже введена в эксплуатацию первая очередь завода на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва".Ранее мэр столицы Сергей Собянин , что пациенты начали получать медицинские изделия, произведенные по офсетному контракту.