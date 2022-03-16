В 2022 году в рамках государственного задания московский филиал Рослесинфорга «Мослеспроект»...

В 2022 году в рамках государственного задания московский филиал Рослесинфорга «Мослеспроект» проводит дистанционный мониторинг использования лесов в 33 лесничествах на площади более 10 млн га, сообщил директор филиала Алексей Григорьев. Проверка будет воспроизводиться и во Владимирской области.Целью мероприятий является выявление, анализ и оценка фактов незаконного использования лесов, а также воздействия на них неблагоприятных факторов.. Основой для выполнения работслжат снимки , полученные при помощи дистанционного зондирования Земли - сообщают на сайте ФГБУ Рослесинфорга.«В прошлом году, благодаря дистанционному мониторингу использования лесов, удалось выявить 226 случаев нарушения лесного законодательства во Владимирской, Ивановской, Ленинградской областях и на территории Забайкальского края, в том числе 100 незаконных рубок, объем которых составил 16 354 м 3 древесины. Общая площадь неправомерных рубок заняла 141,4 га. В этом году система мониторинга Мослеспроекта покроет 10,5 млн га лесов, использование которых производилось в текущем и прошлом году», - отметил Алексей Григорьев.Информацию о выявленных признаках нарушений лесного законодательства филиал направит в территориальные органы Рослесхоза и органы государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения необходимых проверочных мероприятий.Фото: freepik