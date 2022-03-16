Как стать частью большой музейной семьи и повидаться с Иваном Грозным?

Более 100 лет музей-за­по­вед­ник «Александровская слобода» хранит выдающиеся памятники царского кремля, высокие на­ци­о­наль­но-культурные традиции и духовные ценности.В основе многих всегда была семья - главный скреп русских людей. Именно в ней зарождаются и взращиваются чувства, которые превращают маленького человека в гражданина.Первая яблоняЕсть в музее-заповеднике семейная программа, аналогов которой больше нет нигде. Около 20 лет назад её предложила директор Алла Сергеевна Петрухно. В новом необычном проекте «Здравствуй, малыш!» ей удалось соединить Международный день музеев (его празднуют18 мая) и самое радостное семейное событие - рождение ребёнка!С тех пор сотрудники «Слободы» стали желанными гостями в роддоме. Каждый год они вместе со счастливыми родителями торжественно «принимают» малышей, родившихся 18 мая. Детишек встречают с подарками и сувенирами, торжественное событие фиксируют фотографы и операторы.С этого момента ребёнок вливается в ещё одну семью - музейную. Она большая, разновозрастная, очень необычная: у всех детей - от 0 до 19 лет день рождения в один день! Каждый год 18 мая музейная семья (малыши, их родители, бабушки-дедушки) собираются на общий праздник с подарками и сюрпризами от музейщиков, годовалые малыши «сажают» свою яблоню в семейном саду. Праздник, который всегда по-разному проходит в музейных интерьерах, помнят и ждут целый год. Мы верим, что сердца молодых родителей наполняет чувство сопричастности к истории родной земли, и они непременно передадут его своему малышу, который свой долгожданный день проводит в «Слободе», в кругу разросшейся музейной семьи.Бесценное наследие«Слободские» дети, их родители, а также тысячи жителей и гостей города - самые активные участники многолетнего музейного проекта - историко-культурного фестиваля «Александровская слобода». Ведь наше «брендовое» историко-культурное наследие заключается не только в царских памятниках и музейных раритетах...Оно давно включает и нематериальный формат, как, например, знаменитый фестиваль «Александровская слобода».17 марта музей открывает уже 30-й сезон этого многогранного марафона искусств: певческого, музыкального, театрального, с событийными праздниками и спортивными страницами. При всём разнообразии программной палитры он неизменно рассчитан на зрителей-участников, готовых поддержать стремление музейщиков максимально интересно воссоздать события, традиции и обычаи, быт, настроение столь далёкой, но такой притягательной эпохи русского средневековья. Задаёт тон и определяет высокий уровень музейных праздников искусств день открытия. В нынешнем году «презентует» наш фестиваль (программой «Сказание о Русской земле») всемирно известный Праздничный хор Свято-Данилова монастыря. В наши дни его считают признанным эталоном исполнения русской, патриотической и духовной музыки.За 30 лет множество звездных исполнителей принимал Государев двор: Губернаторский симфонический оркестр, Сергей Волчков, «Таланты мира», «Новая опера», Евгений Дятлов, Дмитрий Певцов, Глеб Матвейчук, Екатерина Гусева, ансамбли средневековой музыки, мастеров Большого театра с оперой «Царская невеста» и других звёзд, радовавших музейного зрителя.Всегда насыщена историческими и литературными конкурсами, средневековыми дефиле, квестами и мастер-классами детская и школьная страницы фестиваля. А спортивные состязания - почти олимпийские: шахматы, городки, легкоатлетические марафоны - с судьями, кубками и призами!За десятки лет фестиваль обрёл множество друзей, сложились прекрасные традиции, но одно неизменно: триумфально начавшийся в 1993 году, он и сейчас сохраняет формат праздника искусств, доступного для любого зрителя. Это главное, на чём всегда настаивает его основатель - директор музея Алла Сергеевна Петрухно. Поэтому и возникает в зале невероятный зрительский «посыл», который вновь и вновь привлекает в «Слободу» успешных исполнителей.Царь, очень приятноВ канун Дня Российской культуры хочется сказать и о событийном проекте «Иванов день». Он уникален, поскольку это един­ствен­ный в России праздник, посвящённый дню рождения Ивана Грозного и «царской истории» Слободы. Первый праздник провели в 2013 году. Событие приурочили к 500-летию Александровского кремля. С тех пор праздник проводят ежегодно, он стал известным российским фестивалем. В нём участвовали уже более 10 тыс. туристов, не считая гостей, которые просто приходят на праздник на Потешный двор.Ведь каждый фестиваль - это новое историческое шоу для всех, где хозяин торжеств Иван Грозный приглашает на средневековое действо. Оно начинается сразу у ворот царского кремля встречей с разудалыми опричниками, и далее - только настоящее средневековье в онлайн-формате!Участники уже «закладывали» первый камень дворца, как при Василии III, «принимали» посольства иноземные, «покоряли» с Ермаком земли Сибири, «проводили с царём» день на Государевом дворе, причём были в центре событий, наслаждаясь праздничным водоворотом костюмированного шоу «Выбор царской невесты», приёмами иноземных послов, ристалищами стрелецкого войска... И всегда - русские потехи, весёлая ярмарка, кулинарные изыски по рецептам наших предков! В общем, в свой день государь Иван Грозный весел, шутить горазд и готов всякого потешить.«Иванов день» всегда празднуют в музее на исходе августа, и мы надеемся, что вновь с радостью будем встречать своих гостей, чтобы вместе попрощаться с летом по-царски!