Трейлер на фильм Валерии Гай Германики уже доступен для просмотра.

Онлайн-кинотеатр KION выпустил трейлер сериала «Обоюдное согласие», в котором одну из главных ролей сыграл участник интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов. Картина посвящена исследованию женской борьбы за справедливость, где в центре внимания – судьба учительницы русского языка и литературы. Премьера острой драмы «Обоюдное согласие» состоится 18 марта в онлайн-кинотеатре KION.Главная героиня «Обоюдного согласия» — молодая учительница русского языка и литературы Анна Федорова (Светлана Иванова). Она приезжает на вечеринку к старым друзьям, все вместе они проводят ночь на большой яхте. Под утро Анна спрыгивает с яхты, в то время как остальные участники вечеринки еще спят. В мокром платье, босиком, с синяками и ссадинами на теле девушка доезжает до отделения полиции и пишет заявление об изнасиловании. Среди подозреваемых – ее друзья, с которыми она провела ночь: Максим Чаботаев, Виктор Доринов и Антон Белов.Обстоятельства дела сразу же вызывают подозрения у сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников. Следователь, услышав имена подозреваемых, не принимает заявление и уговаривает девушку в принципе его не подавать. Отчаявшись найти помощь в отделении полиции, Анна сталкивается в коридоре с другим следователем, Нестеренко. Тот, напротив, берет это дело к себе. Терять опытному сотруднику нечего — совсем скоро выход на пенсию. К тому же у него есть и собственные мотивы добиться справедливости.События «Обоюдного согласия» и их причины раскрываются в двух линиях. Первая в настоящем, ее отсчет начинается с раннего утра, когда Анна спрыгнула с яхты и поехала в полицию. Девушка проходит сложный путь от победы над собственными сомнениями и страхом до четкого понимания того, что она готова биться за правду и справедливость, чего бы ей это ни стоило. Особенно когда история с изнасилованием обретает скандальную публичность. Вторая история — о прошлом героини. Прольется свет на события, предшествующие той злополучной ночи. Зрители познакомятся с обстоятельствами жизни Анны, когда девушка вернулась из Москвы в родной город.Главные роли в сериале «Обоюдное согласие» исполнили Светлана Иванова, Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Тарас Кузьмин, Федор Лавров, Андрей Козлов («Что? Где? Когда?»), Мария Голубкина, Анастасия Стоцкая, Борис Щербаков.Авторы «Обоюдного согласия» поднимают острую тему сексуализированного насилия и отношения к нему в обществе. По ходу развития сюжета зрители увидят разную реакцию со стороны общества — и принятие, и осуждение жертвы. Помимо этого, сериал обращает внимание на проблемы психологической реабилитации тех, кто пережил насилие. Несмотря на массу подобных историй, в России по-прежнему не принято говорить вслух об изнасиловании, распространено неправильное восприятие проблемы, перенос ответственности с насильника на жертву, осуждение ее прошлых поступков, выражающиеся во фразе «сама виновата». По статистике только 10% жертв обращаются в полицию, опасаясь общественного осуждения и обвинения в клевете. Одно из главных направлений сериала — обратить внимание на грань между обоюдным согласием и, собственно, актом насилия.Валерия Гай Германика, режиссер: «Когда я снимаю художественный проект, я занимаю позицию документалиста и бесстрастно фиксирую проходящую мимо меня жизнь, на монтаже я собираю ее в концентрат драматургии».Светлана Иванова, актриса: «Голос женщины в современном мире звучит всё громче, и круто, что это происходит и в кино тоже. Мне очень понравилась история и понравилась роль, но сначала я подумала, что это, конечно, должен сыграть кто угодно, только не я. Лера убедила меня, что все будет круто. Мне очень захотелось попробовать сделать то, чего я никогда не делала. С Лерой работать трудно, но очень интересно. Она очень чувствует любую фальшь, игру, всякие актёрские штучки и пристройки. Зато, если она хвалит – это как будто тебе дали десять «Оскаров» сразу. Это был бесценный опыт выхода из зоны комфорта».Сериал «Обоюдное согласие» — новый проект российского режиссера Валерии Гай Германики, выпускницы школы кино и телевидения «Интерньюс», ученицы Марины Разбежкиной. Начинала карьеру как режиссер-документалист. Короткометражный документальный фильм «Девочки» Валерии Гай Германики был показан на Каннском кинофестивале в рамках «Дня России». В 2008 году дебютировала как режиссер игрового кино с лентой «Все умрут, а я останусь», которую показали в секции «Неделя критики» Каннского кинофестиваля. В 2012 году сняла сериал "Краткий курс счастливой жизни”, который был показан на Первом канале.18 марта в онлайн-кинотеатре KION выйдут первые два эпизода сериала. Далее каждая новая серия будет выходить каждую неделю. Всего будет шесть эпизодов по 50 минут.