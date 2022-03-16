Сборная команда мам из Владимира приняла участие во Всероссийском футбольном турнире «FOOTBALL MOM...

Сборная команда мам из Владимира приняла участие во Всероссийском футбольном турнире «FOOTBALL MOM CUP 2022». Он проходил в Санкт-Петербурге 8 марта, всего в турнире для мам участвовали 16 команд.Наши футболистки вышли из группы, состоявшей из 4 команд с первым местом. Затем они боролись за выход в 1/4 финала с командой Ленинградской области. Выиграв матч четвертьфинала, владимирские мамы показали свои силы в матче с командой из Санкт-Петербурга за выход в финал. По итогам сражались за 3/4 место, и в упорной борьбе завоевали 4 место в России.Алла Пакштайтис признана лучшим игроком команды, а Лариса Синькова завоевала звание «Лучший вратарь турнира». Также мамы-футболистки получили кубок дебютантов турнира.Фото: https://vk.com/wfc_sirius_vladimir