«Кванториум-33» проводит профориентационные мероприятия для ребят, оказавшихся в трудной жизненной...

«Кванториум-33» проводит профориентационные мероприятия для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуацииДепартамент образования Владимирской области сообщает о старте нового проекта детского технопарка «Кванториум-33». Он направлен на вовлечение в качественное современное дополнительное образование ребят из социального незащищённых категорий. Эта задача поставлена перед всей сетью «Кванториум» на уровне Министерства просвещения РФ.Во владимирском детском технопарке решено обучать базовым компетенциям IT-специалистов студентов колледжей из этих категорий. Руководитель «Кванториума-33» Валентин Пономарёв сообщил об имеющихся договорённостях по дальнейшему трудоустройству участников проекта: в специалистах начального звена очень заинтересованы сегодня местные IT-компании. Для ребят же проект – не только шанс получить востребованные компетенции и престижную работу, но и возможность в целом улучшить своё социальное самочувствие.В технопарке уже побывали первые группы студентов колледжей из социально незащищённых категорий населения: в основном это сироты или ребята из многодетных малообеспеченных семей. Для них были организованы экскурсии, тестирование «Профориентатор» на выявление склонностей и способностей к обучению по IT-направлениям, проведён мастер-класс по основам web-разработки.По итогам мероприятий планируется сформировать профильную группу. Непосредственно занятия должны начаться в апреле, сообщается на страничке ВК администрации Владимирской области.Фото: https://vk.com/wall-185852839_7999