Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, почему саммит с Украиной стал проходить в режиме онлайн.

Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, почему саммит с Украиной стал проходить в режиме онлайн.Владимир Мединский напомнил, что уже состоялось три раунда переговоров России и Украины в Белоруссии. По его словам, причиной изменения формата стала очень сложная логистика.С целью экономии времени, сил исредств сторонами было принято решение избежать перелетов в Белоруссию с ночевками. Теперь делегации работают с утра до вечера в формате видео-конференц-связи, передает Владимир Мединский добавил, что эта работа идет ежедневно очень плотным образом.Напомним, 15 марта у президента России Владимира Путина состоялся телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Глава государства высказал свое мнение о ведущихся с украинской стороной переговорах и дал оценку готовности Киева к поиску компромиссов с учетом российских требований.Как писали "Дни.ру", российский лидер , что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок. Кроме того, украинская сторона не раз затягивала переговоры, препятствуя скорейшему урегулированию острой ситуации.Спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. Владимир Путин подчеркнул, что это стало вынужденным шагом для нашей страны.