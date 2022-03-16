Во Владимире онкобольной мужчина добивается возмещения более одного миллиона рублей, которые он потратил на покупку жизненно важного льготного лекарства. Житель Владимира является

Во Владимире онкобольной мужчина добивается возмещения более одного миллиона рублей, которые он потратил на покупку жизненно важного льготного лекарства. Житель Владимира является инвалидом II группы, страдает онкологическим заболеванием, подлежит бесплатному обеспечению лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета, в том числе дорогостоящим лекарством «Ревлимид». После завершения стационарного лечения в онкологическом диспансере мужчине рекомендовали продолжить принимать