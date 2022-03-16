Сегодня, 16 марта, замечательный актер Сергей Юрский мог бы отпраздновать свое 87-летие. Юрский по праву считался не только одним из самых ярких, но и одним из самых загадочных советских артистов. Любимец публики не любил делиться самым сокровенным и рассказывать о себе, хотя за пределами сцены и камер у него была очень насыщенная жизнь.

Сегодня, 16 марта, замечательный актер Сергей Юрский мог бы отпраздновать свое 87-летие. Юрский по праву считался не только одним из самых ярких, но и одним из самых загадочных советских артистов. Любимец публики не любил делиться самым сокровенным и рассказывать о себе, хотя за пределами сцены и камер у него была очень насыщенная жизнь.Сергей Юрский появился на свет в 1935 году. Мать будущего артиста преподавала музыку, а отец был художественным руководителем цирка на Цветном бульваре. Проведя в этих стенах значительную часть детства, Юрский мечтал стать клоуном, а после школы захотел поступить в театральный. Родители не понаслышке знали о трудностях творческих людей, поэтому убедили сына выбрать другую профессию. В результате Сергей поступил на юридический факультет, но вскоре бросил скучное учебное заведение – его манила сцена.В театральном будущий артист чувствовал себя на своем месте. Вскоре после поступления Юрский попал в Большой драматический театр, а в кино начал сниматься только в зрелом возрасте. Даже исполнив роль Остапа Бендера в картине "Золотой теленок", которая прославила артиста на весь Союз, он не оставил сцену ради кино. На протяжении своей карьеры Сергей Юрьевич совмещал работу в театре и съемки, однако большая часть поклонников, конечно, знает его благодаря ролям в знаменитых фильмах. Картины "Место встречи изменить нельзя" и "Любовь и голуби" с участием артиста стали всенародно любимыми, а его персонажи получались настолько яркими, что нередко затмевали всех остальных.Карьера Сергея Юрского складывалась блестяще, но в личной жизни ему повезло не меньше. В первый раз актер связал себя узами брака еще в молодости – его избранницей стала коллега по сцене Зинаида Шарко. Будущие возлюбленные познакомились во время работы над спектаклем, который поставил бывший муж Шарко, и тут же влюбились. Артист женился на избраннице, наладил отношения с ее пятилетним сыном и мечтал создать крепкую семью. Однако через семь лет брак распался – Юрский встретил другую.Со своей второй избранницей, актрисой Натальей Теняковой, артист тоже познакомился на сцене. Она была на девять лет моложе и несвободна, а его дома ждала жена. Несмотря на это, романа было не избежать. Актриса практически сразу призналась во всем мужу, режиссеру Льву Додину, и ушла. А артисту явка с повинной далась намного сложнее. Узнав о том, что у супруга появилась другая, Зинаида Шарко даже пригрозила ему самоубийством. Только со временем Шарко смогла смириться с уходом мужа, к тому же, позже ей тоже встретилась новая любовь.Сергей Юрский и Наталья Тенякова прожили вместе полвека и воспитали свою единственную наследницу – дочь Дарью, которая пошла по стопам родителей. В жизни артиста было немало тяжелых испытаний, но рядом неизменно была супруга. Тенякова не оставила возлюбленного даже тогда, когда из-за политических взглядов против него ополчился почти весь советский кинематограф. Сергей Юрский не любил рассказывать о своей жизни и давать интервью, а 8 февраля 2019 года ушёл навсегда, так и оставшись в памяти зрителей одним из любимейших и самых загадочных советских артистов.