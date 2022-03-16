Аналитики исследовали мнение россиян о сфере ЖКХ и о том, сколько они за нее платят. Результаты удивили.

Аналитики исследовали мнение россиян о сфере ЖКХ и о том, сколько они за нее платят. Результаты удивили.Как выяснилось, в России очень много недовольных работой своих УК. И хотя еще в середине февраля россиян предупреждали о возможном росте цен на коммунальные услуги, а в условиях санкций это, пожалуй, было ожидаемо, все равно люди были не готовы.В связи с этим у россиян накопилась масса претензий к данной сфере услуг. Люди жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ и на их качество. Об этом свидетельствуют данные опроса, предоставленные Фондом общественного мнения (ФОМ). В исследованиях были задействованы 1,5 тысячи людей из 104 городов и деревень в 53 субъектах России.43 процента опрошенных выразили недовольство стоимостью коммунальных услуг, 31% респондентов пожаловались на качество оказываемых их управляющими компаниями услуг. 30 процентов опрошенных не довольны благоустройством дворов, а 29 процентов возмущены состоянием подъездов при таких высоких ценах на коммуналку. В целом работой своих УК недовольны 23 процента опрошенных.Людей волнует содержание дома, а именно капитальный и текущий ремонт, в частности подъездов. Помимо этого граждане требуют нормальной уборки придомовой территории своих многоквартирных домов.Кроме того, три процента респондентов указали на проблемы с отоплением и водоснабжением, а также плачевное состояние кровли.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно котором правительство до конца года не должно не повышать пени и штрафы за просрочку оплаты ЖКУ и капремонт, а также за замену или установку счетчиков.