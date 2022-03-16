Партия “Родина” в официальном письме к главе города Владимира предложила поменять название улицы Усти-на-Лабе. Свое предложение обосновали изменением в отношениях с между городами.

Партия “Родина” в официальном письме к главе города Владимира предложила поменять название улицы Усти-на-Лабе. Свое предложение обосновали изменением в отношениях с между городами. Все расходы, связанные с переименованием партия пообещала взять на себя. Учитывая недружественную позицию властей бывшего города-побратима Усти-над-Лабем (Чехия), предлагаем топонимической комиссии по наименованию новых и возвращению утраченных исторических названий улиц, площадей и