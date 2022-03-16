Владимирские аграрии готовятся к весенним полевым работам. Как повлияют на наших...

Владимирские аграрии готовятся к весенним полевым работам. Как повлияют на наших сельхозпроизводителей западные санкции и приостановка работы крупных европейских компаний на территории страны? Репортаж Никиты Тарбеева.Это сортировочный цех яйцесклада племзавода Илькино. Здесь продукцию разделяют по категориям.Галина Калетинская, заведующая яйцескладом:- По размеру, по высшей категории крупное яичко идет, а это вот уже двоечка. Видите - оно мелкое...За один день по этим конвейерам проходит примерно девяносто тысяч яиц, которые затем отправляются не только в магазины 33-го региона, но и в соседние Московскую и Рязанскую области, а также в Волгоград. Входить к самим несушкам посторонним строго запрещено - птицы могут испугаться и производительность упадёт. Впрочем, птицеводство - лишь один из профилей меленковского хозяйства. Здесь занимаются буквально всем - от лесозаготовки до выращивания овощей.Евгений Жильцов, заместитель гендиректора АО племзавод «Илькино»:- Сегодня мы сортируем продовольственный картофель - называется королева Анна.Это остатки прошлогоднего урожая. Хозяйство торгует и чипсовыми сортами картофеля. Покупатель - компания "Лэйс", входящая в корпорацию “ПепсиКо”, которая официально объявила о приостановке своей работы в России. Правда, это не мешает им вести с «Илькино» переговоры по новому контракту.Евгений Жильцов, заместитель гендиректора АО племзавод «Илькино»:- Цена еще окончательно не согласована, контракт пока еще в данный момент не подписан, но мы работаем над этим. Я думаю, что в ближайшее время мы с этой фирмой, куда мы поставляем чипсовый картофель, договоримся и определимся в цене.А вот с техникой ситуация сложнее. Цепочка поставок запчастей нарушена, комплектующие подорожали, причем даже для отечественных комбайнов с «Ростсельмаша». А в апреле уже начинаются полевые работы...Евгений Жильцов, заместитель гендиректора АО племзавод «Илькино»:- Вот силосоуборочный комбайн. В настоящее время он стоит 50 миллионов. Смотрите, какая дорогостоящая техника. Ну, мы вот опасаемся в связи с такой ситуацией, в которой мы сейчас находимся по запасным частям. Пока непонятно, как будет ситуация развиваться по поставке запчастей из-за границы.Есть дефицит и некоторых других товаров, не критичный, но все же ощутимый. Сельхозпроизводители сейчас ищут новых поставщиков - желательно, российских.Наталья Агапова, заместитель директора АО племзавод «Илькино» по экономике:- Нам нужно уделять внимание и замещать те товары, без которых мы не можем обойтись в сельском хозяйстве – это, в первую очередь, консерванты для заготовки кормов, запасные части для импортной техники, это такие простые составляющие, как, например, силосная пленка. Как оказалось, такую ширину в России не производят.Производственной безопасности региона ничего не угрожает, уверенно заявляют в департаменте сельского хозяйства и продовольствия. За прошлый год жители Владимирской области потребили продуктов питания на сто миллиардов рублей, а произвели на двести миллиардов.Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Владимирской области:- У нас профицитное производство молока, куриных яиц, мы в полной мере обеспечиваем картофелем, похуже дело обстоит с производством мяса, но у нас за счет завоза мяса из других регионов очень хорошо развивается мясоперерабатывающая промышленность и уже готовым продуктом, мясными изделиями, полуфабрикатами мы делимся со всей Россией.Как отмечает Константин Демидов, все существующие меры поддержки сельхозпроизводителей продолжат работать, возобновлено краткосрочное льготное кредитование аграриев под пять процентов, принято решение о господдержке владимирских переработчиков молока.Никита Тарбеев, Александр Голубев. “Вести-Владимир”