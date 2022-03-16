По иску Собинского прокурора местная администрация должна обеспечить надлежащее освещение...

По иску Собинского прокурора местная администрация должна обеспечить надлежащее освещение территории населенного пункта.По заявлению жителя д. Васильевка Собинского района межрайонной прокуратурой проведена проверка обеспечения нормативного состояния улиц и детской площадки.Установлено, что в нарушение требований ГОСТ на территории населенного пункта уровень освещенности на дороге около домов по ул. Механизаторов и на детской площадке д. Васильевка меньше установленных требований технических регламентов.В связи с этим в адрес главы администрации муниципального образования Куриловское внесено представление. Так как никакие меры после этого администрацией приняты не были, Собинский прокурор обратился в суд.Судом на администрации муниципальных образований Собинский район и Куриловское возложены обязанности выделить денежные средства и обеспечить надлежащее освещение около домов № 17, 18, 5 «а», 5 «б», 5 «в» по ул. Механизаторов и детской площадки в д. Васильевка.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, исполнение решения суда находится на контроле Собинской межрайонной прокуратуры.Фото: pexels.com/