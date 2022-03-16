Потоки фейков о спецоперации Вооружённых сил России на Украине захлестнули западные интернет-СМИ. В...

Потоки фейков о спецоперации Вооружённых сил России на Украине захлестнули западные интернет-СМИ. В ход идут видео и фото, не имеющие отношения к нынешнему конфликту.Как бороться с этим злом, говорили сегодня на брифинге рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию недостоверной информации в интернете. В нем приняли участие члены Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, среди них — директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Председатель Комиссии Рифат Сабитов отметил, что в мире развернулась широкомасштабная информационная война против нашей страны и наших журналистов.«Мы видим, как происходит блокировка российских интернет-СМИ и аккаунтов отдельных журналистов, которые рассказывают правду о том, что происходит на Украине», — сказал председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.По его словам, российские журналисты находятся как на территории РФ, так и в горячих точках. И важно доносить правдивую информацию, чтобы люди понимали, зачем было принято решение о проведении спецоперации на Украине.«Конечно, это не нравится нашим противникам, потому что, в первую очередь, это — защита наших граждан, интересов страны и, конечно, защита признанных независимыми территорий Луганской и Донецкой республик», — подчеркнул Рифат Сабитов.Как отметил спикер, если бы это решение не было бы принято, мы бы получили серьезную угрозу безопасности нашей страны.«Все эти восемь лет страны Запада активно накачивали вооружением Украину, готовили широкомасштабную операцию по захвату ДНР и ЛНР. И это была бы катастрофа. Поэтому очень важно прекратить этот информационный геноцид в отношении наших СМИ, наших журналистов и доносить правду, в том числе посредством распространения достоверной информации в интернете», — добавил Рифат Сабитов.Участники брифинга отметили, что в борьбу с фейками активно включились народные кибердружины. Ежедневно они выявляют от двух до трех тысяч фактов дезинформации в социальных сетях. Участники дружин передают эти данные правоохранителям.Кроме этого, в России запущен портал с проверенной информацией «Объясняем.РФ». На сайте размещены ответы на самые актуальные вопросы — от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений.Также россияне активно включились в интернет-проект «Zа нами правда!», задача которого — сбор патриотического пользовательского контента от жителей, которые поддерживают решение о проведении спецоперации в Украине. Любой желающий может разместить на ресурсе свой контент: это могут быть видеоролики, песни, стихи в поддержку Вооруженных сил РФ.ГТРК "Ставрополье"Фото: Общественная палата РФ