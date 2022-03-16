Напомним, что сегодня утром глава областной столицы рассказал об одностороннем разрыве братских отношений со стороны чешского муниципалитета.

Партия «Родина» предлагает мэрии Владимира переименовать улицу Усти-на-Лабе в Донбасскую. Соответствующее письмо в адрес Андрея Шохина направил представитель политического объединения Магамед Ахматов.«Учитывая недружественную позицию властей чешского города-побратима Усти-над-Лабем, предлагаем топонимической комиссии рассмотреть вопрос о переименовании улицы Усти-на-Лабе в улицу Донбасскую. Расходы по оплате замены документов для горожан партия готова взять на себя», - сообщается в письме.Напомним, что сегодня утром глава областной столицы об одностороннем разрыве братских отношений со стороны чешского муниципалитета.Партнёрские отношения длились с середины 1960-х годов. С 1975-го в областном центре есть улица Усти-на-Лабе, а парк «Дружба» назван в честь партнёрства Владимирской и Северо-Чешской областей. Многие десятилетия города обменивались делегациями по экономике, культуре и образованию.