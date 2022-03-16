Дни.ру рассказывают последние новости о спецоперации на Украине.

"Дни.ру" рассказывают последние новости о спецоперации на Украине.В Незалежной проходит спецоперация, которую начала Россия с целью защитить ДНР и ЛНР. Российская сторона взяла под полный контроль Херсонскую область, вместе с тем удалось наладить железнодорожное и автомобильное сообщение с Крымом и Донбассом, а также открыть водоснабжение для крымских полей и предприятий.Кроме того, на сегодняшний день российской стороной захвачен опорный пункт наемников и националистов в Киевской области, где хранились боеприпасы, часть которых создана в странах-членах НАТО. По просьбе Зеленского конгресс США обратился к Белому дому с требованием передать Киеву тяжелые советские вооружения, однако реакция Байдена пока не последовала. Тем временем Госдеп занимается поиском "свободных" ЗРК С-300 для передачи Киеву.Украина продолжает мечтать о вступлении в НАТО, однако надежды иссякают с каждым днем. Накануне президент Незалежной заявил о том, что страна неоднократно слышала про "открытые двери", но пора признать, что ей туда не войти.Украина готовится к защите Киева, для этого президент сделал ряд перестановок: на место командующего Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе генерал-лейтенанта Александра Павлюка назначил генерал-майора Эдуарда Москалева. А Павлюк занял пост главы Киевской военной администрации.Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о попытке Украины ударить ракетой "Точка-У" по объектам республики, однако ее удалось сбить – в районе Припяти. Президент считает, что это провокация для втягивания в конфликт Минска.