Как в Меленковском районе берегут и приумножают наследие предков?
Не зря русская пословица гласит: «Каждая трава на своём корне растёт». Возрождение традиционной народной культуры, сохранение и популяризация культурного достояния - задачи, от которых напрямую зависит будущее нашей нации в эпоху победившей глобализации. Именно они - приоритетны в работе сотрудников МБУК Меленковского района «Координационно-методический центр культуры и народного творчества».
Путешествие сквозь века
Специалисты Центра разработали цикл этнографических экспедиций по родному краю. В небольших деревнях они находят забытые источники народной мудрости.
- Обобщением таких исследований стала работа по воссозданию традиционной меленковской глиняной куклы «Меленка». «Меленка» - это образ крестьянской девушки. В руках она держит атрибут жизни и процветания. Это может быть каравай, букет из цветов, птичка или зайчик. Подол её юбки обязательно расписан узорами. Этим творческим проектом плодотворно занимается заслуженный работник культуры, руководитель народного коллектива «Макошь» Александра Баранова, -
рассказывают в учреждении.
Сотрудники Центра не оставляют без внимания и самобытную кухню местных жителей. Они нашли рецепты блюд, которые забыли жители современных городов. На их основе создали «Вкусный путеводитель по району».
Несущие праздник
Дабы сберечь бесценные объекты нематериального культурного наследия района, в учреждении создали комплексный информационный банк данных «Сохраняя традиции». В него включили фольклорные материалы, фотографии, традиционные рецепты и технологии рукоделия, местные обряды и ритуалы, примеры лучших практик проведения народных праздников.
На Меленковской земле традиционно проходят народные гулянья: «Рождественская ярмарка», «Широкая Масленица», «День города», «День картофеля». Кроме того, зрителей приглашают на костюмированные представления - театральная жизнь в районе весьма насыщена событиями.
- В 2021 году мы разработали проект - Интерактивный кукольный театр «Сказочная коробейка». Он победил в областном конкурсе грантов «Наследники традиций». В течение года для юных зрителей показывали кукольные спектакли: «Лесные сказки»,
«У Дуняши горница - узорница», «Как кот Тимофей Масленицу искал». В этом году продолжим работать над проектом. Наших зрителей ждёт много новых ярких премьер, -
обещают в Центре.
Ремесленники и дружинники
Народные промыслы и ремёсла - неотъемлемая часть национальной культуры. На территории района их практикуют на протяжении многих столетий. Например, село Коровино заслуженно считают центром гончарного дела в нашей области. Специалисты говорят, что сохранённая местными жителями технология изготовления керамики - объект нематериального культурного наследия регионального масштаба.
Хранители этого объекта - семья Малаховых. Они бережно и с любовью из поколения в поколение передают знания и навыки гончарного ремесла. Кроме того, на базе Центра работает образцовый коллектив «Мастерская умельца». Его участники сохраняют традиции лозоплетения. Мастера успешно возрождают и популяризируют ремёсла, участвуют в фестивалях и конкурсах.
Ещё одна гордость района - народный коллектив Дружина ратоборцев «Русичи» - хранители ратных традиций древнерусского воинства. Слава о меленковских витязях простёрлась далеко за границы района. На Богатырской Заставе участники коллектива воспроизводят былые битвы, реконструируют боевые доспехи и оружие, тем самым давая возможность всем желающим прикоснуться к ожившему прошлому.