Как в Меленковском районе берегут и приумножают наследие предков?

Не зря русская пословица гласит: «Каждая трава на своём корне растёт». Возрождение традиционной народной культуры, сохранение и популяризация культурного достояния - задачи, от которых напрямую зависит будущее нашей нации в эпоху победившей глобализации. Именно они - приоритетны в работе сотрудников МБУК Меленковского района «Координационно-методический центр культуры и народного творчества».Путешествие сквозь векаСпециалисты Центра разработали цикл этнографических экспедиций по родному краю. В небольших деревнях они находят забытые источники народной мудрости.- Обобщением таких исследований стала работа по воссозданию традиционной меленковской глиняной куклы «Меленка». «Меленка» - это образ крестьянской девушки. В руках она держит атрибут жизни и процветания. Это может быть каравай, букет из цветов, птичка или зайчик. Подол её юбки обязательно расписан узорами. Этим творческим проектом плодотворно занимается заслуженный работник культуры, руководитель народного коллектива «Макошь» Александра Баранова, -рассказывают в учреждении.Сотрудники Центра не оставляют без внимания и самобытную кухню местных жителей. Они нашли рецепты блюд, которые забыли жители современных городов. На их основе создали «Вкусный путеводитель по району».Несущие праздникДабы сберечь бесценные объекты нематериального культурного наследия района, в учреждении создали комплексный информационный банк данных «Сохраняя традиции». В него включили фольклорные материалы, фотографии, традиционные рецепты и технологии рукоделия, местные обряды и ритуалы, примеры лучших практик проведения народных праздников.На Меленковской земле традиционно проходят народные гулянья: «Рождественская ярмарка», «Широкая Масленица», «День города», «День картофеля». Кроме того, зрителей приглашают на костюмированные представления - театральная жизнь в районе весьма насыщена событиями.- В 2021 году мы разработали проект - Интерактивный кукольный театр «Сказочная коробейка». Он победил в областном конкурсе грантов «Наследники традиций». В течение года для юных зрителей показывали кукольные спектакли: «Лесные сказки»,«У Дуняши горница - узорница», «Как кот Тимофей Масленицу искал». В этом году продолжим работать над проектом. Наших зрителей ждёт много новых ярких премьер, -обещают в Центре.Ремесленники и дружинникиНародные промыслы и ремёсла - неотъемлемая часть национальной культуры. На территории района их практикуют на протяжении многих столетий. Например, село Коровино заслуженно считают центром гончарного дела в нашей области. Специалисты говорят, что сохранённая местными жителями технология изготовления керамики - объект нематериального культурного наследия регионального масштаба.Хранители этого объекта - семья Малаховых. Они бережно и с любовью из поколения в поколение передают знания и навыки гончарного ремесла. Кроме того, на базе Центра работает образцовый коллектив «Мастерская умельца». Его участники сохраняют традиции лозоплетения. Мастера успешно возрождают и популяризируют ремёсла, участвуют в фестивалях и конкурсах.Ещё одна гордость района - народный коллектив Дружина ратоборцев «Русичи» - хранители ратных традиций древнерусского воинства. Слава о меленковских витязях простёрлась далеко за границы района. На Богатырской Заставе участники коллектива воспроизводят былые битвы, реконструируют боевые доспехи и оружие, тем самым давая возможность всем желающим прикоснуться к ожившему прошлому.