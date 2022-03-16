Российский фестиваль анимационного кино - на старте. Торжественная церемония открытия - уже сегодня...

Российский фестиваль анимационного кино - на старте. Торжественная церемония открытия - уже сегодня вечером в Суздале. Напомним, всероссийский смотр традиционно проходит при поддержке Министерства культуры. О фестивале - в цифрах, фактах и кадрах - расскажет Мария Платанюк.- Весенний, долгожданный, наш. В Суздале уже этим вечером стартует главный мультипликационный смотр страны. Он станет 27-ым по счету. Настоящая весна начинается с лучших российских мультфильмов. Анимационной столицей Суздаль будет до 21 марта.«Край чудес», «Тучкины штучки», «Синий лев», «Русалка», «Мой друг тигр» и многие другие. Все новинки отечественной анимации - в программе открытого российского фестиваля анимационного кино. В этом году фестиваль побил свой собственный рекорд. Заявок было подано свыше 350. Лучшие фильмы для показа в конкурсной и внеконкурсной программах определила селекционная комиссия. В конкурсе участвуют 111 мультфильмов. Только авторских короткометражных работ - 25. Дебютов - 11. Пять полнометражных картин. Фестиваль проводит компания "Мастер-фильм" совместно с администрацией области. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.- У каждого фестиваля, каждый год - новая анимационная тема. Тема российского мультсмотра-2022: «Кадр решает всё!» Впрочем, так не только в мультфильмах. Но и в любой сфере.Какие кадры приведут к победе, решат две экспертных комиссии. Это жюри авторской анимации и жюри анимации коммерческой. В программе любимого фестиваля - просмотр, дискуссии, концерты, мастер-классы, творческие встречи, презентации. И, конечно, свой главный выбор сделают зрители.- Одно из главных событий фестиваля - всероссийская акция "Открытая премьера". В этом году она десятая. "Анимационный эксклюзив" в дни фестиваля придёт в регионы. Семь сотен площадок. Сто из них - во Владимирской области. Причем, это будут не только кинотеатры.Площадками станут Дома культуры, библиотеки, музеи, школы, детские сады. Важнейшая часть акции - голосование за лучший фильм. Итоги зрительского голосования объявят на торжественной церемонии закрытия фестиваля. И победители получат приз зрительских симпатий от всей страны.- С победой уже можно поздравить и юных владимирских аниматоров. Из киностудии "Начало" при Киноцентре Владимирской области. Новая работа воспитанников Тамары Джулай прошла отбор в традиционную "Утреннюю зарядку" анимафеста.На анимафест ребята отправили свою патриотическую "Сказку о бумажном самолётике". Анимационный фильм снят по мотивам сказки Ирины и Яна Златопольских "Ястребок". Каждый фестивальный день будет начинаться с детских работ. Ярких, мудрых и заряжающих. Кстати, формат фестиваля гибридный. Задействована платформа "Суздальфест. Онлайн". Регистрация бесплатна. Уже с начала недели на платформе можно смотреть ретроспективы и внеконкурсные программы, а с сегодняшнего дня - новые мультфильмы. Особое внимание - и творческим встречам. Так, 17-го марта творческую встречу во Владимире проведёт оскароносный художник мультипликатор Александр Петров. А 18-го марта - патриарх отечественной анимации Юрий Норштейн. А пока любители анимации съезжаются в Суздаль. Обо всех фестивальных событиях традиционно расскажут "Вести".- Для всех, кто снимает мультфильмы - это главная профессиональная площадка, кузница идей, новых творческих планов. А для всех поклонников анимационного кино - истинный праздник. И возможность хотя бы ненадолго вернуться в детство.Мария Платанюк, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"