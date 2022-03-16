В Суздальском доме-интернате улучшаются условия проживания для престарелых и...

В Суздальском доме-интернате улучшаются условия проживания для престарелых и инвалидовПродолжается модернизация Суздальского дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает Департамент социальной защиты населения Владимирской области. На сегодняшний день в учреждении проживают 106 человек, из них 11 являются долгожителями.В рамках программы подготовки к празднованию 1000-летия города ежегодно на проведение ремонтных работ, приобретение нового реабилитационного и технологического оборудования учреждению выделяются средства областного бюджета: в 2020 году – 2,9 млн рублей, в 2021 году – 3,4 млн рублей, в 2022 году – 4,2 млн рублей. В прошлом году было отремонтировано асфальтовое покрытие на территории дома-интерната. В этом году планируется провести ремонт кровли жилых корпусов, а в 2023-м – фасадов и ограждения.В ходе реализации второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, рассчитанного до 2025 года, предпринимаются дополнительные меры по обеспечению доступности объекта и услуг для маломобильных людей, созданию условий для активного долголетия, самореализации и занятий по интересам (включая социальный туризм, доступный адаптированный спорт и физкультуру), повышению финансовой, цифровой и правовой грамотности постояльцев. Под патронажем социальных работников они осваивают электронные гаджеты и виртуальный туризм, участвуют в подготовке к сдаче норм ГТО, работе клуба «Внуки по переписке», занимаются изучением иностранных языков, постигают культурные особенности чайной церемонии.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области