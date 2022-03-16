По предварительным прогнозам половодье в регионе в этом году не превысит средних многолетних...

По предварительным прогнозам половодье в регионе в этом году не превысит средних многолетних значений, чрезвычайных ситуаций не предвидится, но спасатели не исключают и худшего сценария. На территории спецчасти в Юрьевце прошел смотр сил и средств. Готовность подсистемы оценили глава региона Александр Авдеев и начальник управления МЧС Алексей Купин.Главе региона показали парк спецтехники, которая стоит "на вооружении" у спасательных подразделений и департамента лесного хозяйства. Крупногабаритные катера, снегоходы и квадроциклы высокой проходимости для работы в труднодоступной местности. Этой весной в области могут быть подтоплены или отрезаны от основных территорий свыше пятидесяти населенных пунктов. В том числе в Вязниковском районе. Одном из самых подтопляемых. Как подготовились к весеннему экзамену?- расскажет Артём Яковенко.Испытание "большой водой" Вязниковский район проходит ежегодно. И прежде всего Заречье. Шестнадцать деревень. С городом их соединяет понтонный мост. Во время паводка переправу убирают и порядка трехсот пятидесяти человек оказываются полностью отрезаны от цивилизации.Петр Денисов, заместитель начальника ГУ МЧС по Владимирской области:- Особое внимание уделяется готовности объектов торговли, чтобы там было всё необходимое имущество, продукты питания. Медпункты, которые находятся на той территории. Чтобы акушерские пункты были готовы к оказанию медпомощи, чтобы был создан достаточный достаточный запас медикаментов.На главной площади Вязников спасатели проверяют готовность техники и спецсредств. На дежурстве- 360 сотрудников и 120 единиц техники. За Заречным районом закреплён спецгарнизон МЧС и свой арсенал.- В особо трудных трудных случаях спасатели могут использовать вот такую технику. Этот здоровяк весит порядка 28 тонн и сделан на базе танка Т-64. Он нужен для расчистки завалов, чтобы менее мобильная техника могла проехать до места ЧП.Задача - не только пройти экзамен паводком. Спасатели готовы к моментальной реакции и на возможные пожары. На постоянной службе в Заречье- 11 огнеборцев. Прийти на помощь готовы и местные жители- добровольцы с личным спецоборудованием.Андрей Васильев, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Владимирской области:- Находится 30 добровольцев, 7 мотопомп, в свою очередь с каждым добровольцем, который имеет мотомомпу проведена работа, по работе с мотопомпой, обеспечению её топливом. Сейчас работа закончена и можно сказать, что силы и средства к паводковому периоду готовы.В "заречной черте"- и деревня Козлово. Как и в других, особое внимание- медпункту и магазину. Надежда Балкова много лет работает за прилавком. Уверяет, все запасы сделаны. На полках- крупы, сахар, тушёнка.Надежда Балкова, продавец магазина деревни Козлово Вязниковского района:- У нас перебоев у нас нет ни с чем. Ни с маслом, ни с сахаром, ни с чем. У нас цены ещё ниже, чем в других городах.- То есть у вас закупаться даже выгоднее?- Не знаю, не знаю.В этом кабинете Нина Николаевна Лебедева принимает с 1984-ого. Как "без рисков" пройти половодье- знает. По её словам, подготовку к весне в Козлово начинают с декабря. В местном ФАПе лекарств "с запасом". В Заречье- много пожилых людей. Кстати, фельдшер сама будет объезжать пациентов.Нина Лебедева, заведующая ФАПом деревни Козлово Вязниковского района:- Медикаментами обеспечены. Последние как раз в марте месяце получили. Вот приезжали часть получили, потом ещё часть. Так что с ними проблем нет. Бензин запасла. Водитель я сама, бензин я запасла - 100 литров. Так что думаю хватит.Для переправы в город подготовлены лодки. Зареченцы, как правило, не покидают свои дома. Но на случай эвакуации для людей уже оборудованы 4 пункта временного размещения. Вместимость- полторы тысячи человек. Так что, уверены спасатели, половодье встретят во всеоружии.Артём Яковенко, Александр Чунаев"Вести-Владимир"