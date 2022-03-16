Проектная мощность предприятия составит 310 тысяч голов скота в год.

Во Владимирской области намерены развивать свиноводство. Для этого планируется запустить комплекс в Александровском районе. Об этом заявил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Демидов.Поголовье этого вида парнокопытных стало резко снижаться с 2017 года, когда вспыхнуло около 30 очагов африканской чумы свиней. С 80 тысяч животных поголовье сократилось до 1,7 тысяч. Два крупных предприятия: «Мортадель» и «Владимирское», вынуждены были закрыться.«В рамках Владимирского инвестиционного конгресса заключено соглашение о восстановлении площадки на территории бывшего «Мортаделя». Уже летом мы планируем поставить там первых особей. К концу года, возможно, уже появится первая владимирская свинина промышленного производства», - заявил госслужащий.Соглашение о модернизации свиноводческого комплекса в Александровском районе подписано с компанией «Дорстрой». В течение трёх лет она намерена вложить 3,75 млрд рублей. Ожидается, что под Александровом появится комбикормовый завод. Проектная мощность предприятия составит 310 тысяч голов скота в год.