Житель Петушинского района предстанет перед судом по обвинению в совершении разбоя и повреждении...

Житель Петушинского района предстанет перед судом по обвинению в совершении разбоя и повреждении чужого имущества.Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении разбоя и умышленного повреждения чужого имущества.Следствием установлено, что в августе прошлого года обвиняемый напал на улице на жительницу города Костерево. Молодой человек нанес женщине удар в лицо, от которого она потеряла равновесие и упала, после чего продолжил наносить удары потерпевшей, требуя отдать сумку. Испугавшись за свою жизнь, женщина выполнила требование нападавшего. С похищенной сумкой злоумышленник скрылся.Уже на следующий день оперуполномоченные уголовного розыска задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления.Также полицейские установили, что в день разбойного нападения на местную жительницу обвиняемый, из хулиганских побуждений повредил два припаркованных на улице автомобиля, причинив ущерб собственникам на сумму более 36 000 рублей.Молодой человек свою вину признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.